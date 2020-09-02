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Результати боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в податковій: розслідуються 10 кримінальних правопорушень, накладено арешт на майно майже на 800 тисяч гривень

Суспільство | 31-08-2020, 11:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    


Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області на виконання покладених функцій і завдань вживаються заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень. Протягом семи місяців 2020 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 15 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.

За результатами розгляду правоохоронними органами матеріалів підрозділу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 10 кримінальних правопорушень, з яких:

- за ознаками ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 1, сума виявленого легалізованого доходу становить 700 тис. гривень;

- за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 7, загальна сума встановлених збитків по яких – 18727 тис. гривень;

- за іншими статтями Кримінального кодексу України – 2, загальна сума встановлених збитків по яких – 1400 тис. гривень.

Приєднано 9 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів накладено арешт на майно на суму 787 тис. гривень.
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