Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні Суспільство | 31-08-2020, 09:05 0 128 Конституційний суд Німеччини заборонив противникам карантину розбивати табір у Берліні.



Джерело: DW



Деталі: Відповідне рішення раніше прийняв вищий адмінсуд федеральних земель Берлін і Бранденбург.



Встановлення табору судді розцінили як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання норм із протидії коронавірусу.



Протестувальники хотіли розбити табір з 30 серпня до 14 вересня.



Судді конституційного суду також не вважають, що вказане рішення порушує право на свободу зібрань. В умовах пандемії таке обмеження спрямоване на захист громадян.



Передісторія:



29 серпня у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.

Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією.

Низка топ-посадовців Німеччини виступили з критичними заявами після того як напередодні, під час акції протесту "коронаскептиків", окремі люди спробували штурмувати парламент.