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Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні
|Суспільство | 31-08-2020, 09:05
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|Конституційний суд Німеччини заборонив противникам карантину розбивати табір у Берліні.
Джерело: DW
Деталі: Відповідне рішення раніше прийняв вищий адмінсуд федеральних земель Берлін і Бранденбург.
Встановлення табору судді розцінили як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання норм із протидії коронавірусу.
Протестувальники хотіли розбити табір з 30 серпня до 14 вересня.
Судді конституційного суду також не вважають, що вказане рішення порушує право на свободу зібрань. В умовах пандемії таке обмеження спрямоване на захист громадян.
Передісторія:
29 серпня у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.
Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією.
Низка топ-посадовців Німеччини виступили з критичними заявами після того як напередодні, під час акції протесту "коронаскептиків", окремі люди спробували штурмувати парламент.
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