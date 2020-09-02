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На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу
|Суспільство | 31-08-2020, 01:34
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|30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Зокрема, лабораторія дослідила 658 зразків.
Наразі в області зареєстрували 10303 випадків зараження коронавірусом. Змогли побороти недугу вже 6230 буковинців. Так, у неділю вилікувались 38 людей.
Що передувало: 29 серпня в області зафіксували 148 нових випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо:
Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.
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