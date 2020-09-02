З початку року в податковій завершено проведення 18 люстраційних перевірок, 5 осіб реалізували відкладене право на зайняття вакантних посад Суспільство | 28-08-2020, 15:41 0 269





В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 32 фахових працівники, які претендували на прийняття на державну службу в Головне управління ДПС у Львівській області чи просування по службі, а також відповідно до ст. 29 Закону України ,,Про державну службу” 5 учасників конкурсів, проведених у 2019 році, реалізували своє відкладене право на зайняття вакантних посад державної служби.



У 2020 році в ГУ ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 15 осіб та щодо 18 осіб завершено проведення перевірок.