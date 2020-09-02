Як заповнити декларацію з плати за землю для зменшення податкового зобов’язання за березень 2020 року Суспільство | 28-08-2020, 10:42 0 235



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності), що перебувають у власності та користуванні, у тому числі на умовах оренди юридичних осіб, та використовуються ними у господарській діяльності.



Платники земельного податку, які відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України подали податкову декларацію з плати за землю, мають право подати уточнюючу Декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання зі сплати земельного податку за звітний податковий період березень 2020 року.



Слід звернути увагу, що у разі подання уточнюючої Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з земельного податку за березень 2020 року, показники колонок 1-13 розділу І «Розрахунок суми земельного податку» уточнюючої Декларації мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік.



При цьому у колонках 14-17 уточнюючої Декларації необхідно зазначити:



- у колонці 14 «код пільги» - 18010593, згідно із довідником № 98/2 інших податкових пільг станом на 02.04.2020, затверджених ДПС;



- у колонці 15 «розмір пільги» - 100;



- у колонці 16 «сума пільги» - сума податкового зобов’язання із сплати земельного податку за податковий період березень 2020 року, яка була відображена в Декларації за 2020 рік.



- у колонці 17 «Річна сума земельного податку (до сплати)» - різниця між колонками 13 та 16 (к.13 - к.16).



У разі подання уточнюючої Декларації для відображення зменшення податкового зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за березень 2020 року показники колонок 1-11 розділу II «Розрахунок суми орендної плати» уточнюючої Декларації мають відповідати даним раніше поданої Декларації за 2020 рік, а у колонці 12 «Річна сума орендної плати» ‒ відображається річна сума орендної плати за земельні ділянки за податковий період березень 2020 року, яка була задекларована в Декларації за 2020 рік.



При цьому код пільги 18010593 (щодо орендної плати за земельні ділянки за березень 2020 року) в уточнюючій Декларації з позначкою «Орендна плата» не зазначається.