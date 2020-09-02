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Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – теж
|Суспільство | 28-08-2020, 10:08
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|2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу діагностовано в Україні за добу 27 серпня, 48 хворих померли, 866 людини одужали від COVID-19.
Джерело: дані РНБО
Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це найбільший добовий приріст із березня. Крім того, у четвер у столиці померли аж 9 хворих із коронавірусом. Ще 92 нових випадки і 2 летальних зафіксовано в Київській області.
У Харківській області зафіксовано 242 нових випадки коронавірусної хвороби і 1 летальний.
У Тернопільській області за добу виявлено 233 хворих на COVID-19, померли 3 хворих.
У Львівські області – 215 нових випадки, 7 летальних.
В Одеській області за добу 214 людям діагностували коронавірус, 6 хворих померли.
В Івано-Франківській області – 176 нових випадків, 4 летальних.
У Чернівецькій області – 155 встановлених випадків за добу, 3 летальних.
У Рівненській області – 103 нових випадки, 2 летальних.
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