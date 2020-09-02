|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я
|Суспільство | 28-08-2020, 10:05
| 0 249
|
|З початку режиму всеосяжного припинення вогню, тобто з 27 липня, 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень не з вини українських бійців.
Джерело: командування Операції Об’єднаних сил
Дослівно штаб: "За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.
З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем.
Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".
Деталі: За даними українських розвідників, "морально психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький" і до цього додається "суттєва неукомплектованість особовим складом".
За твердженням розвідки, окупанти хочуть залучити мирних чоловіків до контрактної служби, але безуспішно: "Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася".
Тому тепер окупаційна влада, вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 тисяч новобранців. Нібито "новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт". Але й це не знайшло підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Facebook викрив проєкт російської "фабрики тролів"...
|02-09-2020, 02:21
| >>>
|Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрано запобіжні заходи:...
|01-09-2020, 18:33
| >>>
|Про зміни, внесені до Порядку обліку платників податків і зборів...
|01-09-2020, 17:32
| >>>
|З 1 вересня збільшується розмір мінімальної заробітної плати...
|01-09-2020, 17:28
| >>>
|Внесено зміни до форми і змісту електронних розрахункових документів...
|01-09-2020, 17:25
| >>>
|З початку 2020 року платникам податків Львівщини відшкодовано близько 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість грошовими коштами...
|01-09-2020, 12:53
| >>>
|COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше...
|01-09-2020, 10:35
| >>>
|