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Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
|Суспільство | 28-08-2020, 10:01
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|27 серпня російські окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів біля Авдіївки.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: " Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає".
Деталі: Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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