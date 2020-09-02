На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух Суспільство | 28-08-2020, 09:51 0 238 В ніч з 27 на 28 серпня на Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух. За повідомленням поліції, вибухнула трансформаторна підстанція, можуть бути загиблі.



Джерело: "Думская"



Деталі: Вибух, за словами місцевих, трапився близько опівночі. У житлових будинках, що знаходяться поруч пропала електроенергія. Вони також припускають, що причиною могло стати незаконне вирізання кабелю мисливцями за металом.

За інформацією правоохоронців, після вибуху трансформаторної підстанції загорілась суха трава.

Державна служба з надзвичайних ситуацій в області повідомляє, що горіла трава – і загоряння вже ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Дослівно ДСНС: "28 серпня о 00:12 до Служби Порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння трансформаторної підстанції на території заводу за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1. Підрозділи автоматично спрямовувались за підвищеним рангом виклику "Пожежа №3".



По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання сухої трави та сміття окремими осередками та приміщення трансформаторної підстанції.



О 00:48 загорання сухої трави ліквідовано на площі 500 м2 та о 01:00 оголошено відбій підвищеному рангу виклику.



О 02:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ та знеструмлення підстанції, горіння у приміщені не виявлено, проведено роботи по випуску диму та охолодженню приміщення".



