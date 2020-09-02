Надання адміністративних послуг в умовах карантину податковими органами Львівщини Суспільство | 27-08-2020, 16:47 0 272

В період з березня по липень 2020 року надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувалось з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

При цьому, фахівцями Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року надано близько 125000 адміністративних послуг.

Однією з найбільш запитуваних послуг є послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, якою скористались 36235 громадян. Також значну частину наданих адміністративних послуг становлять послуги з надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – це 13480 послуг. Ще 13331 – реєстрація платника єдиного податку, 9668 послуги – реєстрація книг обліку розрахункових операцій та 6456 – це послуги з реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та реєстрації розрахункових книжок.

Також, з початку року податківці зареєстрували суб’єктам господарювання 9258 книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат. Надано 12959 витягів з реєстру платників податків та 9100 платникам надано довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Закликаємо платників податків, які мають потребу в отриманні послуг користуватись електронними сервісами, розробленими податковою службою. Адже Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) – це зручний та ефективний спосіб подати заяви, отримати необхідну довідку та почерпнути корисну інформацію.

Для прикладу, для отримання послуги з надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків громадянину доводиться двічі звертатись в ЦОП (спершу подати заяву, згодом отримати відомості) і це в умовах запровадження карантинних заходів, коли доступ до ЦОП для платників обмежений. За допомогою Електронного кабінету цю довідку можна отримати не виходячи з дому, до того ж у короткий термін.

