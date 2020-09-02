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Звернення до податкової служби з питань ґендерної проблематики
|Суспільство | 27-08-2020, 16:46
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що громадяни та працівники податкових органів мають змогу надсилати до податкової служби звернення з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що стосуються компетенції органів ДПС.
Звернення до податкової служби з питань ґендерної проблематики у податкових правовідносинах та/або органах ДПС направляються у письмовій або електронній формі.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до податкового органу особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
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