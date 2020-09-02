Близько 902,5 мільйона гривень єдиного внеску заборгували платники податків до соціальних фондів на Львівщині Суспільство | 27-08-2020, 16:13 0 270





В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.08.2020 cкладає 902,5 млн. грн., з яких: 588,0 млн. грн. заборгували юридичні особи та 314,5 млн. грн. ‒ фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (902,5 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 423,7 млн. грн., або 47 відсотків. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 409,3 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році за даними територіальних підрозділів скеровано до органів державної виконавчої служби 3400 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 327,7 млн. гривень.