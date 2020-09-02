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На Львівщині доходи понад один мільйон гривень за 2019 рік задекларував 261 громадянин
|Суспільство | 27-08-2020, 11:54
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що на Львівщині доходи за 2019 рік в сумі понад 1 мільйон гривень задекларував 261 громадянин. Сума задекларованих доходів становить 1 999,0 млн. гривень.
За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 58,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) та 7,7 млн.грн. військового збору (далі ‒ ВЗ). Проти минулого року сума задекларованих доходів збільшилась на 250,5 млн. грн. (за 2018 рік – 1 748,5 млн.грн.) та до зобов’язання задекларовано на 10,5 млн. грн. більше ПДФО (за 2018 рік – 47,6 млн.грн.) та на 1,6 млн.грн. більше ВЗ (за 2018 рік – 6,1 млн.гривень).
Найбільше мільйонерів проживає у місті Львові ‒ 172 громадянина, або 65,9 % від загальної кількості, у Пустомитівському р-ні – 18, або 6,9 %, у м. Стрий ‒ 10, або 3,8 %.
Згідно з поданими деклараціями громадянами-мільйонерами задекларовано наступні види доходів:
- заробітна плата ‒ 63 громадянина;
- продаж майна – 53 громадянина;
- спадщина, дарування ‒ 48 громадян;
- інвестиційний прибуток – 34 громадянина;
- дивіденди, проценти – 32 громадянина;
- оренда ‒ 17 громадян;
- іноземні доходи ‒ 14 громадян.
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