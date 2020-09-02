На Львівщині доходи понад один мільйон гривень за 2019 рік задекларував 261 громадянин Суспільство | 27-08-2020, 11:54 0 207

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що на Львівщині доходи за 2019 рік в сумі понад 1 мільйон гривень задекларував 261 громадянин. Сума задекларованих доходів становить 1 999,0 млн. гривень.



За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 58,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) та 7,7 млн.грн. військового збору (далі ‒ ВЗ). Проти минулого року сума задекларованих доходів збільшилась на 250,5 млн. грн. (за 2018 рік – 1 748,5 млн.грн.) та до зобов’язання задекларовано на 10,5 млн. грн. більше ПДФО (за 2018 рік – 47,6 млн.грн.) та на 1,6 млн.грн. більше ВЗ (за 2018 рік – 6,1 млн.гривень).



Найбільше мільйонерів проживає у місті Львові ‒ 172 громадянина, або 65,9 % від загальної кількості, у Пустомитівському р-ні – 18, або 6,9 %, у м. Стрий ‒ 10, або 3,8 %.



Згідно з поданими деклараціями громадянами-мільйонерами задекларовано наступні види доходів:



- заробітна плата ‒ 63 громадянина;



- продаж майна – 53 громадянина;



- спадщина, дарування ‒ 48 громадян;



- інвестиційний прибуток – 34 громадянина;



- дивіденди, проценти – 32 громадянина;



- оренда ‒ 17 громадян;



- іноземні доходи ‒ 14 громадян.