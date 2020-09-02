Електронні сервіси працюють Суспільство | 27-08-2020, 11:53 0 145



В управлінні податкових сервісів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що прийом платників у ЦОП м. Львова здійснюється за попереднім записом. Для зручності платників ГУ ДПС у Львівській області запроваджено сервіс ‒ запис в режимі онлайн за посиланням http://queue.qsolutions.com.ua:22102/index



Без попереднього запису в ЦОП можуть звертатися платники з питань:



- подання звітності;



- отримання консультацій щодо подання декларації про майновий стан і доходи з метою реалізації права на податкову знижку;



- проведення звірки щодо сум нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельних платежів.



Приймання усієї вхідної кореспонденції, у тому числі заяв на отримання послуг, здійснюється виключно через режим листування в Електронному кабінеті, електронну пошту та пошту.



Приватна частина Електронного кабінету платника пропонує для листування наступні варіанти, а саме:



- сервіс «Листування з ДПС» надає можливість платникам податків листуватись з органами ДПС в електронному вигляді (створювати та направляти листи до органу ДПС в довільній формі). В меню «Вхідні/вихідні документи» користувач може переглянути інформацію щодо відправлених листів у вкладці «Відправлені документи» та інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС у вкладці «Вхідні документи»;



- сервіс «Заяви, запити для отримання інформації». Цей режим пов’язаний з режимом «Ведення звітності» та надає можливість створити найбільш популярні заяви і запити щодо отримання певної інформації від ДПС, зокрема:



- запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб;



- запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗВР);



- запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗДР);



- заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;



- заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (Форма № 1-РОБД);



- заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації (Форма № 2-РОБД);



- реєстраційна заява платника податку на додану вартість;



- реєстраційна заява платника податку (Форма № 1-РН);



- запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП;



- повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП);



- запит про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;



- заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.



Нагадуємо, що з 24 червня 2020 року змінено режим роботи податкових органів Львівщини: на період дії карантину початок робочого дня – о 8 год. 00 хв., перерва на обід – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., закінчення робочого дня – о 17 год. 00 хв., у п’ятницю – о 15 год. 45 хв.



Надання адміністративних та інших послуг в центрах обслуговування платників розпочинається о 10 год. 00 хв.