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Жительку с.Мельнич засудили за «махінації» з бюлетенями
|Суспільство | 27-08-2020, 09:47
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Ідеться про 48-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.
За версією слідства, жінка видала односельчанці бюлетені не на її прізвище. Як наслідок, виборчиня проголосувала і за себе, і за свого сина.
Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 КК України (голосування виборцем більше, ніж один раз).
Прокурори Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури довели вину зловмисниці.
Так, жінку засуджено до 5 років позбавлення волі із застосуванням річного іспитового строку. Також їй заборонено 2 роки займатись діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади.
Нагадуємо! За порушення під час виборів Кримінальним Кодексом встановлено покарання у вигляді значних сум штрафу, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі до 10 років, у тому числі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
https://bitly.su/9d58pI4
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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