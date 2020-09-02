З 1 вересня стартує прийом заявок на реставрацію історичних вікон і брам Суспільство | 27-08-2020, 09:18 0 168 ЛКП «Бюро спадщини» оголошує набір заявок від мешканців в програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Заплановано набрати 50 заявок на оновлення брам та 20 заявок на оновлення вікон. Учасниками нового набору стануть мешканці, які зголосяться першими через центри надання адміністративних послуг м. Львова винятково у дні з 1 по 15 вересня.



При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% - сплачують мешканці, а при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці.



Заявки після закриття набору фахівці Бюро опрацюють по черзі.



«Під час цьогорічного набору ми відберемо перші 50 будинків з історичними дверима та 20 будинків з дерев’яними вікнами, які потребують оновлення. Ми відчуваємо великий інтерес мешканців до цієї програми, очікуємо велику кількість заявок, зважаючи на попередній досвід. Однак плануємо прийняти обмежену кількість заявок, яка відповідатиме тій кількості, яку заплановано виконати у 2020 році», — розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.



Нову чергу сформують із 50 звернень по брамах та 20 звернень по вікна, які надійдуть у порядку живої черги, лише через ЦНАП, виключно у дні з 1 по 15 вересня 2020 р.



Дізнатися як подати заявку можна на сайті ЛКП «Бюро спадщини» у розділі «Співфінансування».



Нагадаємо, цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу.





