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З серпня розширено перелік перевірок, які можна проводити податковій службі
|Суспільство | 26-08-2020, 11:04
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Головне управління у Львівській області повідомляє, що на час дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19) введено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України.
Проте у чинне законодавство внесено зміни. А саме 08 серпня 2020 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2020 року №786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців». Цим Законом розширено перелік документальних та фактичних перевірок, які дозволено проводити у період карантину. До нього включено:
‒ документальні позапланові перевірки, що проводяться на звернення платника податків;
‒ документальні позапланові перевірки з підстав, коли розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі, іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
‒ фактичні перевірки у частині порушення вимог законодавства у сфері обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
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