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Бойовики з гранатомета вели вогонь біля Хутора Вільний – ООС
|Суспільство | 26-08-2020, 09:13
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|25 серпня російські окупанти відкривали вогонь біля Хутора Вільний з автоматичного станкового гранатомету.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає".
Деталі: У штабі нагадали про підрив на ймовірно протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 двох військових. Повідомляється, що загрози їх життю немає, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний.
Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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