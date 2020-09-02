ІНОЗЕМЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 25-08-2020, 12:16 0 226







1400 гривень хабаря запропонував учора прикордоннику Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка" громадянин Боснії і Герцеговини. Іноземець прямував на виїзд з України автомобілем марки «Мерседес». Аби уникнути поглибленого огляду, свого транспортного засобу 34-річний чоловік спробував запропонувати прикордонному наряду неправомірну грошову винагороду.



На протизаконну пропозицію прикордонник, вчергове засвідчивши нульову толерантність до хабарів, відповів категоричною відмовою, натомість, про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомив співробітників поліції.