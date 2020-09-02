Використайте своє право на отримання податкової знижки Суспільство | 25-08-2020, 12:14 0 211



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що завершилася кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) за 2019 рік був у тих громадян, які протягом минулого року отримували доходи у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), інвестиційного прибутку, іноземних доходів тощо. Термін подання декларацій було продовжено до 1 липня поточного року, а термін сплати задекларованих сум податків – до 1 жовтня.

Разом з тим, громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію до 31 грудня 2020 року.

Звертаємо увагу, що податкова знижка надається виключно фізичним особам, які не є суб'єктами господарювання. Фактично, це документально підтверджена сума витрат громадянина у зв'язку з придбанням товарів, робіт або послуг упродовж одного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати.

Нагадуємо, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» уточнено перелік документів, які підтверджують витрати, які включаються до складу податкової знижки (детальніше – підпункти 166.2.1 та 166.2.2 пункту 166.2 статті 166 Податкового кодексу України).

Податкова знижка надається виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті.

Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за витратами попереднього року. На наступний рік це право не переноситься.

