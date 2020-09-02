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Половину України накриють дощі та грози
|Суспільство | 25-08-2020, 10:20
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|25 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов – на півночі, заході та в центрі Країни пройдуть дощі та грози.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)".
Також у вівторок в Україні, крім більшості західних, Житомирської, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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