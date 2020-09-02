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Формування Росії продовжують інженерне обладнання своїх позицій — ООС
|Суспільство | 24-08-2020, 09:02
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|Минулої доби виявлено ще один факт інженерного обладнання позицій формувань Російської Федерації у бік підрозділів української армії.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "23 серпня поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого – відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка".
Деталі: Загалом, за минулу добу, задокументовано 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
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