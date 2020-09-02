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З нагоди Дня Незалежності України мер Львова нагородив військовослужбовців
|Суспільство | 21-08-2020, 19:07
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|Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий привітав і відзначив подяками від громади міста військовослужбовців військової частини А3358 (вул. Світанкова, 40, Сихівський район), з нагоди Дня Незалежності України.
Мер подякував військовим за їхню щоденну працю та захист цілісності нашої держави. Відтак за відданість українському народові, сумлінне виконання службових обов’язків та бойових завдань із захисту територіальної цілісності й незалежності держави та з нагоди відзначення 29-ї річниці Дня Незалежності України мер нагородив подяками від громади міста Львова Марію Корягіну — старшого солдата, діловода бази військової частини А3358, та Володимира Козака — старшого сержанта техніка відділення зберігання спеціальної та автомобільної техніки бази військової частини А3358.
Також нагороджені подяками військові отримають грошові премії в розмірі 5 тис грн
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