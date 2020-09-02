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Синоптики застерігають про густий туман на завтра
|Суспільство | 21-08-2020, 16:28
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 22 серпня вночі та вранці по місту Львову буде туман, видимістю 200 — 500 м. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
Також місцями туман прогнозують й по території Львівської області.
До слова, під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:
— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
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