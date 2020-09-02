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ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур

Суспільство | 21-08-2020, 16:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 342 342    
Сьогодні ЛКП «Зелене місто» передало частину компосту, виготовленого на компостувальній станції, у рамках пілотного проекту, підприємству «Західний Буг», що займається вирощуванням польових сільсько-господарських культур. Відтак, підприємство протестує компост, використавши його як добриво для озимих культур.
Раніше компанія вже проводила лабораторний аналіз міського компосту, який показав якісні показники.

«Сьогодні до нас приїхала агрокомпанія «Західний Буг». Ми хочемо їм передати свою вже готову частину виробленого нами компосту. Вони займаються рослинництвом, і ми хочемо, щоб вони використали наш компост замість добрив для різних культур. Побачимо, в результаті, чи він є якісним. Аналізи показують, що він є у нас якісний, але ми хочемо втілити його у життя. Цей компост, який ми виробили, ми від людей і від організацій приймали безкоштовно, і так само безкоштовно передамо його для експерименту компанії «Західний Буг», — розповів Любомир Тимчишин, начальник відділу компостування ЛКП «Зелене місто».

Відтак, він додав, що після випробувань, можна буде говорити про реалізацію якісного компосту підприємствам, що його потребують.

«Зараз ми почали працювати із ЛКП «Зелене місто». Воно виробило першу кількість органічних добрив, які ми хочемо випробувати в себе на полях. Ми хочемо закласти досліди, які у подальшому ми зможемо перевірити на різних видах культур. Тоді ми вже будемо більш досконало знати самий зміст цього.

Раніше були проведені тестування лабораторних зразків. Добриво нам підходить по якісних показниках, і ми хочемо надалі співпрацювати. Зараз ми візьмемо весь об'єм — близько 80 тонн — закладемо досліди під озимі культури. Безпосередньо зараз використаємо під озиму пшеницю, а навесні під кукурудзу і цукрові буряки.

Ми надалі хочемо застосовувати у себе саме цей різновид добрива", — розповів керівник підрозділу підприємства «Західний Буг» Володимир Варищук.

Додамо, у всіх районах Львова триває встановлення контейнерів для збору органічних відходів. Так, місто розрахувало економічно обґрунтований тариф на надання послуг перероблення роздільно зібраних харчових і садових відходів для суб'єктів господарської діяльності, а також затвердило нульову ставку на збір органіки для мешканців будинків ОСББ, ЖБК та управлінських компаній до кінця року.

Зокрема, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:

залишки сирих овочів і фруктів;
шкаралупу сирих яєць;
заварку від чаю;
скошену траву;
зів'ялі квіти;
опале листя.

Водночас у контейнер не можна викидати:

пакети для сміття, кульки, тетрапак тощо;
тверді побутові відходи.

Окрім того, у межах пілотного проекту, ЛКП «Зелене місто» здійснює безоплатний прийом органіки від мешканців, які привозять її самостійно на компостувальну станцію, що на вул. Пластова, 13. А добриво, яке утворилося, розміщується на компостувальному майданчику, де всі охочі можуть його взяти безкоштовно.

Нагадаємо, цьогоріч у січні у Львові в межах пілотного проекту розпочала роботу станція компостування органічних відходів. А в червні відбулось її офіційне відкриття. Зокрема, львів'яни з початку року мали можливість принести на компостування харчові та садові відходи. До того ж, у травні стартував пілотний проект із розміщення спеціальних контейнерів для збору органіки біля деяких ОСББ, закладів харчування і торгівлі міста. Цей процес триває.

Наразі географія пілотного проекту розширюється. Тим часом, мешканці, які мають бажання долучитись до сортування органіки, можуть звертатись з цим проханням до перевізників, які надають послуги з поводження з ТПВ.
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур
ЛКП «Зелене місто» передало близько 80 тонн компосту, який використають як добриво для озимих культур
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