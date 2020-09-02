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Шмигаль спрогнозував курс гривні на кінець року
|Суспільство | 21-08-2020, 10:50
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|Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.
Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.
"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", - зазначив Шмигаль.
Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.
За його словами, тоді "перестрахувалися" й заклали більші курсові та інфляційні показники в бюджет.
"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним", - зауважив Шмигаль.
Нагадуємо:
Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 28-29 за долар на кінець року.
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