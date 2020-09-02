Словенія внесла Україну в "червоний список" - після в’їзду самоізоляція Суспільство | 21-08-2020, 08:51 0 310 Словенія внесла Україну до "червоного списку", тож з 21 серпня особи, які прибувають з України, повинні пройти обов’язкову самоізоляцію.



Як повідомляє "Європейська правда", відповідні оновлення опубліковані на сайті словенського уряду.



Згідно з нововведенням, з 06:00 21 серпня на 14-денну самоізоляцію мають вирушити всі, хто прибуває до Словенії з України, окрім окремих категорій громадян, щодо яких діють інші правила.



У "червоному списку" Словенії 74 держави. Окрім України, у ньому фігурують Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші. У "зеленому списку" Словенії 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.



Словенія - одна з чотирьох десятків держав, відкритих для в'їзду українців.



Як повідомлялося, минулого тижня український уряд знову змінив правила в’їзду в Україну з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної країни як "держави зі значним поширенням COVID-19".



