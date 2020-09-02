У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник Суспільство | 21-08-2020, 08:37 0 311 У Львівській області на шахті "Червоноградська" 35-річний гірник отримав несумісні з життям травми.



Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.



Пряма мова: "Гірка звістка з шахти 2 "Червоноградська" (ДП Львіввугілля).



Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося.



Деталі нещасного випадку наразі встановлюються.



Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима".

