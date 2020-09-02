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У Львівській області на шахті загинув 35-річний гірник
|Суспільство | 21-08-2020, 08:37
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|У Львівській області на шахті "Червоноградська" 35-річний гірник отримав несумісні з життям травми.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.
Пряма мова: "Гірка звістка з шахти 2 "Червоноградська" (ДП Львіввугілля).
Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють з місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося.
Деталі нещасного випадку наразі встановлюються.
Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима".
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