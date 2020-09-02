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Білоруська влада має відпустити політв’язнів – США
|Суспільство | 21-08-2020, 08:20
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|США закликають офіційний Мінськ відпустити всіх незаконно затриманих учасників протестів.
Помпео заявив, що США стурбовані серйозними помилками, які були допущені під час президентських виборів у Білорусі.
"США глибоко стурбовані серйозними вадами на президентських виборах в Білорусі і рішуче засуджують насильство по відношенню до мирних протестуючих і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування інтернет-обслуговування і жорстоке поводження з ув'язненими", – сказав Помпео.
Також держсекретар закликав офіційний Мінськ погодитись на пропозицію ОБСЄ стати посередником між опозицією та владою.
Нагадаємо:
В Білорусі 12 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів. Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.
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