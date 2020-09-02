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Внаслідок пожежі на вул. Котляревського, 57 ніхто не постраждав
|Суспільство | 20-08-2020, 19:18
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні близько 15.10 год у Львові на вул. Котляревського, 57 (Франківський район), під час проведення земляних робіт, розгерметизувалася газова труба, і через витік газу виникла пожежа на площі 4 кв. м.
Пожежу ліквідували о 15.53 год. Ніхто з людей внаслідок пожежі не постраждав.
Обставини події встановлюють.
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