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Сесійне засідання Львівської міської ради перенесено

Суспільство | 20-08-2020, 16:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 324 324    
Завтра, 21 серпня, мало відбутись чергове пленарне засідання сесії Львівської міської ради. Однак сьогодні, 20 серпня, на колегії прийнято спільне рішення про перенесення сесії.
Таку пропозицію підтримав мер Львова Андрій Садовий та голови фракцій, котрі брали участь у засіданні колегії, яка, до речі, відбувалась онлайн.
Сесійне засідання Львівської міської ради перенесено
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