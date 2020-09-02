«Ми підготуємо всі необхідні матеріали у правоохоронні органи, аби зрозуміти звідки з’явилась така документація у містобудівних умовах», — Г. Пайонкевич про надбудову на вул. Дж. Вашингтона, 21 Суспільство | 20-08-2020, 15:16 0 311 Місто скерує матеріали щодо будівництва надбудови у будинку на вул. Джорджа Вашингтона, 21 до правоохоронних органів. Так, за цим об'єктом були виявлені документальні неточності, а також зафіксовано багато скарг від мешканців будинку.

«Було кілька робочих виїздів за участі Ірини Маруняк та Любомира Зубача. Насправді там склалась дуже критична ситуація, пов’язана з тим, що документація, що була подана щодо цього проекту, не цілком відповідає дійсності. Особливо, у аспектах того, що у плані на ситуаційній схемі, де зображено дане приміщення, йдеться про добудову і надбудову некомерційного приміщення, прибудованого до житлового будинку. Насправді ж йдеться про приміщення, яке є частиною житлового будинку. Тобто на планах, у тому числі генеральному плані, ми бачимо тут надпис № 21А, натомість насправді, відповідно до документів, які ми вивчили, це приміщення належить до будинку № 21, так само, як і сам будинок. Як наслідок, є великий спротив мешканців, є перевищення тих моментів, які передбачались першочергово. Наприклад, немає землі при даному приміщенні. Забудовник вирубав всі дерева, які у людей росли роками під вікнами. Це спровокувало конфліктну ситуацію. Це порушує житлові умови мешканців. Ми розуміємо, що потрібно вжити заходів стосовно цього.



Насправді, у ході робочого процесу, було напрацьовано модель відходу від вікон житлових цього будинку. Архітектори таку гіпотетичну версію об'єму скороченого другого поверху нанесли, але при цьому звівши нанівець весь контакт з мешканцями відносно території", — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.



Відтак, місто передасть матеріали по цьому об'єкту до правоохоронних органів, аби з’ясувати причину неточностей у містобудівній документації.



«Це дуже специфічна ситуація. Формально, якщо би була подана схема, де чітко вказано, що приміщення належить до будинку № 21, а не № 21А, то юридично нам би треба було брати згоду мешканців будинку на надбудову цього поверху. Ми пропонуємо в цій ситуації діяти в двох напрямках. У першу чергу, спробуємо спільно з департаментом містобудування організувати зустріч мешканців і забудовника, щоби вкотре спробувати досягнути компромісу. Також ми підготуємо всі необхідні матеріали у правоохоронні органи, для того, аби зрозуміти звідки з’явилась така документація у містобудівних умовах», — додала директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

