Вчора моніторингові групи обстежили 144 об'єкти: складено 1 протокол Суспільство | 20-08-2020, 15:14 0 318 Впродовж 19 серпня моніторингові групи обстежили 144 об'єкти, дали 15 попереджень та склали 1 протокол щодо роботи закладу, який мав порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.



