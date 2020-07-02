Курсанти першого курсу Національної академії Держприкордонслужби закінчили стажування у підрозділах охорони кордону Мукачівського прикордонного загону. Суспільство | 01-07-2020, 14:54 0 107

Трішки втомлені, але задоволені, натхненні та впевненні у правильному виборі професії! Курсанти першого курсу Національної академії Держприкордонслужби закінчили перше у своїй кар’єрі стажування у підрозділах охорони кордону Мукачівського прикордонного загону.

Впродовж трьох тижнів майбутні офіцери знайомились з тонкощами організації та несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску та на «зеленій» ділянці кордону. Крім того, курсанти змогли продемонструвати свої вміння та навички під час реальних затримань тютюнових контрабандистів та нелегальних мігрантів.

«На початку стажування, було важко пішки під дощем або пекучим сонцем долати 8-ми кілометрову відстань вздовж кордну. Але відчуття того, що ти докладаєш зусиль до надійного захисту кордонів нашої Батьківщини, мотивує на бездоганне виконання своїх обов’язків.» - зізнається курсантка Серпутько Вікторія, яка твердо переконана, що прикордонник – це престижна професія.

Керівництво Мукачівського прикордонного загону привітало курсантів із успішним проходженням першого стажування та подякувало за сумлінне виконання покладених на них завдань.

Кращих вихованців прикордонного вишу нагородили грамотами.





Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



