Галицька митниця виконала план надходжень до Держбюджету на 112,7% Суспільство | 01-07-2020, 14:53 0 126

У червні цього року Галицька митниця скерувала до Державного бюджету України 2 142,2 млн грн. Це на 291,8 млн грн більше, ніж у червні 2019 року, та на 457,5 млн грн більше, ніж у травні 2020 року.

Орієнтовний індикативний показник зі збору митних платежів до Державного бюджету на червень 2020 року виконано на 112,7%. Перевиконання становить – 241,8 млн грн.

Загалом з початку цього року Галицька митниця Держмитслужби скерувала до Держбюджету України понад 11 млрд грн.



