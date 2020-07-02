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Галицька митниця виконала план надходжень до Держбюджету на 112,7%
|Суспільство | 01-07-2020, 14:53
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У червні цього року Галицька митниця скерувала до Державного бюджету України 2 142,2 млн грн. Це на 291,8 млн грн більше, ніж у червні 2019 року, та на 457,5 млн грн більше, ніж у травні 2020 року.
Орієнтовний індикативний показник зі збору митних платежів до Державного бюджету на червень 2020 року виконано на 112,7%. Перевиконання становить – 241,8 млн грн.
Загалом з початку цього року Галицька митниця Держмитслужби скерувала до Держбюджету України понад 11 млрд грн.
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