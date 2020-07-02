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Спека, але місцями дощі: липень починається лагідно
|Суспільство | 01-07-2020, 09:48
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|В Україні у середу, 1 липня, короткочасні дощі очікуються у південних та східних областях, на більшій частині території переважатиме суха і спекотна погода, температура повітря вдень від 24° до 34° тепла.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: 1 липня мінлива хмарність. вдень на південному сході та сході країни короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Температура вдень 24-29°; у південній частині - 29-34°.
У Києві та Київській області 1 липня синоптики обіцяють погоду без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
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