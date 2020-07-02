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На Карловому мосту в центрі Праги влаштували застілля-прощання з коронавірусом
|Суспільство | 01-07-2020, 09:46
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|У центрі Праги на знаменитому Карловому мосту провели вечірку, щоб "символічно попрощатися" з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.
Тисячі гостей сиділи за 500-метровим столом на Карловому мосту у вівторок, ділилися їжею та напоями, які вони принесли з дому.
На думку організаторів, свято повинно символізувати прощання з минулим складним періодом коронавірусної кризи, а також майбутній літній відпочинок.
Банкет був безкоштовним для всіх відвідувачів, але через гігієнічні та організаційні причини потрібно було зареєструватися. На місці зареєстровані особи отримували нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл.
Учасники застілля були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Організатори заходу заявили, що хотіли скористатись незвичною ситуацією, коли найстаріший міст Чехії здебільшого порожній через обмеження на в'їзд для туристів.
Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.
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