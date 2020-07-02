Одеська ОДА: Море біля танкера "Delfi" не забруднене нафтопродуктами Суспільство | 01-07-2020, 09:45 0 112 Держекоінспекція здійснює щоденний̆ відбір проб морської̈ води в районі пляжу "Дельфін" біля танкера Delfi в Одеській області.



Джерело: речник Одеської ОДА Денис Соколов в ефірі "Громадського радіо"



Пряма мова: "Що стосується Delfi, Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкеру. Наразі вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів.



І зараз ми намагаємось максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя".



Передісторія:



22 листопада 2019 року судно "Делфі" (Delfi) сіло на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Екіпаж із трьох людей врятували співробітники ДСНС України. Відтоді танкер так і лежить у воді, за кілька десятків метрів біля пляжу, а сотні одеситів та туристів використовують судно як фон для селфі.

Власник судна кілька разів обіцяв прибрати судно, проте початок робіт постійно відкладався.

У червні 2020 року з’явилася інформація, що з затонулого танкера "Делфі" виливається пальне, пляма розливу досягла значних розмірів і поширилася у бік пляжу з відпочивальниками.