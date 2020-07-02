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Одеська ОДА: Море біля танкера "Delfi" не забруднене нафтопродуктами
|Суспільство | 01-07-2020, 09:45
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|Держекоінспекція здійснює щоденний̆ відбір проб морської̈ води в районі пляжу "Дельфін" біля танкера Delfi в Одеській області.
Джерело: речник Одеської ОДА Денис Соколов в ефірі "Громадського радіо"
Пряма мова: "Що стосується Delfi, Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкеру. Наразі вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів.
І зараз ми намагаємось максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя".
Передісторія:
22 листопада 2019 року судно "Делфі" (Delfi) сіло на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Екіпаж із трьох людей врятували співробітники ДСНС України. Відтоді танкер так і лежить у воді, за кілька десятків метрів біля пляжу, а сотні одеситів та туристів використовують судно як фон для селфі.
Власник судна кілька разів обіцяв прибрати судно, проте початок робіт постійно відкладався.
У червні 2020 року з’явилася інформація, що з затонулого танкера "Делфі" виливається пальне, пляма розливу досягла значних розмірів і поширилася у бік пляжу з відпочивальниками.
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