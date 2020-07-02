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Головні новини вівторка і ночі: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському
|Суспільство | 01-07-2020, 09:00
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|ЄС відкрив кордони для низки країн, але не для України, українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському — актуальні новини 30 червня.
Про ЄС
Рада Європейського Союзу погодила зняття обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для громадян 15 країн з 1 липня — України у списку немає.
Цей список держав буде переглядатися і оновлюватися кожні два тижні.
ЄС все ж дозволив країнам-членам відкрити в’їзд для окремих категорій українців.
Про опитування
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, українці вивели б у другий тур до Зеленського Юрія Бойка — про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова".
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Про інші важливі новини
Якщо кількість активних хворих на 100 тисяч населення перевищить 60, карантинні обмеження посилюватимуть на рівні країни — заявив прем’єр.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні варто готуватися до другої хвилі захворювання на коронавірус.
Цирк "du Soleil" оголосив про банкрутство через закриття шоу в результаті пандемії COVID-19.
Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолить штаб "Європейської солідарності".
За добу 29 червня COVID-19 в Україні підтвердили у 706 осіб, 12 хворих померли, 88 людей одужали від коронавірусної хвороби.
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