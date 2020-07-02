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Формування Російської Федерації 12 разів обстріляли українських захисників, двох військових поранено
|Суспільство | 01-07-2020, 08:59
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|30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських захисників отримали поранення.
Джерело: ООС
Деталі: Формування Росії застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний.
Дослівно: "Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, в період з 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих.
Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає".
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