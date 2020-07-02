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За останню добу проведено 1637 ПЛР-тестів, з яких 143 — позитивні
|Суспільство | 01-07-2020, 08:57
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|Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 5578 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1382 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 92. Серед них львів`ян — 32.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5578 осіб, 146 людей померло. 800 пацієнтів одужало.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6195 осіб, госпіталізовані — 1067, на амбулаторному лікуванні — 5128 осіб, виписані — 894 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1382 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 92. Серед них львів`ян — 32. Загалом в роботу взяли 544 проби, залишок у холодильнику — 1050 проб.
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