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На Рівненщині підтвердили нові випадки коронавірусу. Вік хворих від 11 до 79 років
|Суспільство | 01-07-2020, 08:54
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|Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.
Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook
Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3784 випадки захворювання на коронавірус. Через ускладнення викликані COVID-19 70 випадків - летальні. Подолали хворобу 1806 жителів області".
Деталі: На перевірці в лабораторіях області знаходиться 180 зразків.
Що було раніше:
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
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