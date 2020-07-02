Камери автофіксації помітили 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год Суспільство | 01-07-2020, 08:43 0 123 З 23 по 29 червня камери автоматичної фіксації зафіксували 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.



Джерело: Патрульна Поліція



Деталі: Найбільша швидкість була в автомобілів:



Mercedes-Benz AMG E 63 S з держномером AX888*** — 210 км/год. на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський (дозволена швидкість 110 км/год).



Skoda Superb з держномером AE007*** — 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп (дозволена швидкість 110 км/год).



Audi Q7 з держномером BX979*** — 204 км/год на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський (дозволена швидкість 110 км/год).



Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Mitsubishi Lancer, держномер ВН273*** — 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, держномер АА270*** — 21 раз протягом минулого тижня.



Що було раніше:



З 1 липня запустять нові функції системи фото- та відеофіксації. Камери, крім перевищення швидкості, контролюватимуть проїзд перехресть на червоне світло та рух смугою для громадського транспорту.

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який передбачає значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості.

Довідка: За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Нагадаємо:



Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".