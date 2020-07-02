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Півмільярда гривень податкових платежів надійшло від підприємств Львівщини з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води до бюджету за 5 місяців 2020 року
|Суспільство | 30-06-2020, 17:34
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За п’ять місяців 2020 року до Зведеного бюджету України підприємствами Львівщини з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води сплачено 459,8 млн. грн. податкових платежів. А це на 19,8 відсотка більше ніж у січні-травні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 4,3 відсотка.
Найбільшими платниками даної галузі є ЛМКП "Львiвтеплоенерго", ПАТ "Львiвгаз", ТОВ "Карпатський Вiтер", Вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "ЕКО-Оптіма", Відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» ПРАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», ТОВ "Беттер Енерджi Юкрейн", ТОВ "Бориславська сонячна станція", ЛКП "Залiзничнетеплоенерго", ПП "Енергiя Захiд", КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької Мiської Ради, ТЗОВ "Енергiя-Новий Роздiл", ТОВ "Кастум", КП "Стрийтеплоенерго", ТОВ «Радехівська сонячна станція».
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