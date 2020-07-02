Формування крони та розмаїття декоративного матеріалу - запорука успішної його реалізації Суспільство | 30-06-2020, 16:26 0 190







ДП “Бродівське лісове господарство” займається не лише веденням лісового господарства, охороною і захистом лісу та заготівлею лісоматеріалів, а й активно вирощує садивний матеріал для озеленення. В теперішні часи важко здивувати покупців різномаїттям садивного матеріалу. Тому в лісгоспі велику увагу приділяють зовнішньому вигляду самої рослини. Маленькі рослини не тільки ретельно доглядають, але при першій необхідності їх формують.







Стрижка рослин, або фігурна обрізка дерев і чагарників є одним з найстаріших садово-паркових мистецтв, яке не тільки дійшло до нашого часу, але і збагатилося новими прийомами. Зелені фігури можуть бути різноманітної форми – куля, конус, куб, піраміда і так далі. Фігурно обрізані рослини відмінно виглядатимуть на ландшафтах класичного планування, їх можна розмістити на газоні, а також використовувати в якості живої огорожі. Такі рослини користуються попитом в покупців, бо кожна рослинка є індивідуальна і в єдиному екземплярі. Фігурна обрізка рослин вельми захоплююче заняття, яке вимагає фантазії, терпіння, хороших інструментів і відваги. Це тільки спочатку здається, що легко рубонути по живому – “вжик і готово”, однак на початку шляху доводиться придивлятися до кожної гілочки.



З візитом до ДП «Бродівський лісгосп» завітали сусіди лісівники з ДП «Золочівський лісгосп» вивчити досвід з формування декоративного садивного матеріалу та техніки проведення обрізки. Для цього було проведено майстер-клас. З набутим досвідом лісівники з Золочівщини повернулися до дому натхненні новими ідеями для впровадження їх на своєму підприємстві.

