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«Будівельники» Львівщини поповнили бюджет майже на 629 мільйонів гривень за п’ять місяців 2020 року
|Суспільство | 30-06-2020, 14:31
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У січні-травні 2020 року збір податкових платежів від підприємств будівельної галузі до Зведеного бюджету України склав 628,8 млн. грн., що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 128,0 млн. гривень.
Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 5,9 відсотки.
Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ "Нордік-Буд", Філія Бурове Управління “Укрбургаз” АТ “Укргазвидобування”, ТОВ “БК “Горизонти", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "Європавер Україна", ТЗОВ "IНКО ЛТД", Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ", ТЗОВ ВТП “Бодекс”, ТЗОВ "Iнженерно-Будiвельна Компанiя "Промбуд", ТОВ “Інфоком”, ЛКП «Господар», ТОВ “Патриаком”, ПРАТ Фірма «Галбуд», Представництво «Унiбеп Спулка Акцийна», ТЗОВ “Будівельна компанія “Прогрестехбуд”.
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