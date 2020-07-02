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ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу
|Суспільство | 30-06-2020, 09:31
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|Всесвітня організація охорони здоров’я незабаром має направити групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.
Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW
Пряма мова: "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах".
Деталі: За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.
Що було раніше:
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
У столиці Китаю Пекіні посилили карантинні заходи в намаганні стримати новий спалах COVID-19.
У світі вже понад 10 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.
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