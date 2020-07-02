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Харківщина вже не відповідає критеріям послаблення карантину
|Суспільство | 29-06-2020, 13:57
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|Підвищився коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка захворюваності.
Джерело: МОЗ.
Деталі: Станом на ранок 29 червня у Харківській області відсоток виявлення інфікованих на COVID-19 становить 11,32 (норма – <11%). Динаміка захворюваності – 14,73% (норма – <10%).
Таким чином наразі в Україні не можуть послабити карантин Київ та 12 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
Передісторія: Наразі COVID-19 діагностували вже 43 628 українцям.
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