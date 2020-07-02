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У Києві 45 нових випадків COVID-19, найбільше – в Шевченківському районі
|Суспільство | 29-06-2020, 09:44
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|За минулу добу, 28 червня, коронавірус підтвердили у 45 мешканців Києва, двоє людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Деталі: Загалом у столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли 17 жінок віком від 21 до 85 років, 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв та 3-річна дівчинка.
До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському районі виявили 7 випадків, у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – по 5.
Одужали за минулу добу 5 киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці.
Що передувало: За минулу добу, 28 червня, в Україні виявили 646 випадків коронавірусу. При цьому 18 хворих померли і 93 – одужали.
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