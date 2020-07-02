Повінь на заході України: більше 500 будинків досі підтоплено Суспільство | 29-06-2020, 09:39 0 221 Станом на ранок 29 червня на заході України залишаються підтопленими 550 будинків з майже 14,5 тисяч.



Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій



Деталі: Всього з початку паводку було підтоплено 14 456 будинків. Зараз підтоплення є у 70 населених пунктах, найбільше з яких (42) – на Івано-Франківщині. Ще у 19 населених пунктах підтоплено будинки на Буковині, у 7 – на Тернопільщині і в 2 – на Львівщині.



Також на західній Україні залишається підтопленим один об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18). Крім того, затопленим лишається 831 підвал (було 7 тисяч 225) та майже 1,9 тисячі присадибних ділянок (було більше 22 тисяч).



Крім того, стихією зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2) – в основному, на Прикарпатті, а також 83 мости, з яких 81 – в Івано-Франківській області.



Передісторія:



Минулого тижня західні області України потерпали від сильних повеней. ДСНС повідомляє, що в 4 областях було підтоплено майже 14,5 тисяч будинків. Внаслідок повені загинуло троє людей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що повінь на Західній Україні знищила близько 22 тисяч домогосподарств та присадибних ділянок.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.

25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.